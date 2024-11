In Moldau ist die zweite Amtszeit der proeuropäischen Staatspräsidentin Maia Sandu in trockenen Tüchern: Nach Auszählung von 99,73 Prozent der bei der Präsidenten-Stichwahl vom Sonntag abgegebenen Stimmen liegt die 52-Jährige mit 55,36 Prozent deutlich in Führung, während ihr prorussischer Herausforderer Alexandr Stoianoglo auf 44,64 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung war am Sonntag bei 54,30 Prozent gelegen. Den Wahlsieg verdankt Sandu hauptsächlich den Auslandsmoldauern.

von APA