Ex-ORF-Chefredakteur Matthias Schrom geht zu ServusTV

Matthias Schrom begann seine Medienkarriere beim Radio und war unter anderem Programmchef bei Antenne Tirol. Seit 1993 war er mit kurzer Unterbrechung für den ORF in diversen Führungspositionen tätig. Zum Verhängnis wurden ihm Chats aus dem Jahr 2019, in denen er sich als ORF 2-Chefredakteur mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zur inhaltlichen Ausrichtung der ORF-Berichterstattung und Personalwünschen der FPÖ austauschte. Bei seinem endgültigen Ausscheiden aus dem öffentlich-rechtlichen Sender im Mai 2024 war er Projektleiter "Smart-Producing".

Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise werde Schrom "die Programmentwicklung bei ServusTV und insbesondere unserer Streamingplattform ServusTV On erfolgreich vorantreiben", zeigten sich General Manager Goetz Hoefer und ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider in einer Aussendung überzeugt. "ServusTV hat sich in den letzten Jahren enorm positiv entwickelt. Deshalb freue ich mich sehr darauf und bin dankbar, dass ich die Chance bekomme, zum künftigen Erfolg von ServusTV beitragen zu dürfen", wurde Schrom zitiert.