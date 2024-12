Der ehemalige Top-Manager Claus Raidl ist am Dienstag nach schwerer Krankheit gestorben. Das teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Dienstag in einer Aussendung mit. Das 1942 geborene ÖVP-Urgestein war aus der Stahlbranche sowie als Präsident des Generalrates der OeNB bekannt. Raidl setzte sich im schon fortgeschritteneren Alter auch international weiterhin für den Standort Österreich ein. Die politischen Spitzen der Republik kondolierten.

von APA