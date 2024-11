Der Ex-US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe soll künftig Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA werden. Das teilte der designierte US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit und bezeichnete ihn als "furchtlosen Kämpfer". Ratcliffe ist derzeit Co-Vorsitzender eines Trump-nahen konservativen Think Tanks und sah sich in seiner Zeit als Geheimdienstkoordinator wiederholt Kritik ausgesetzt. Die Demokraten warfen ihm vor, seine Position für politische Zwecke missbraucht zu haben.

von APA