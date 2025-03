Ex-Frau von David Hasselhoff gestorben

Mehrere US-Medien bezogen sich auf die gerichtsmedizinische Behörde in Los Angeles, wonach Bach-Hasselhoff am Mittwoch leblos in ihrem Haus aufgefunden wurde und die Todesursache noch untersucht wird. Angaben über ihr Alter gehen auseinander - Bach-Hasselhoff war übereinstimmenden Informationen zufolge allerdings über 60 Jahre alt. Dem Magazin "People" zufolge heirateten Hasselhoff und Bach 1989 und ließen sich im Jahr 2006 wieder scheiden.

Bekannt wurde Bach-Hasselhoff unter anderem durch Auftritte in der Kultserie "Baywatch" - das spätere Paar lernte sich allerdings bei Dreharbeiten der Erfolgsshow "Knight Rider" kennen. Bach-Hasselhoff und David Hasselhoff haben zusammen zwei Töchter, Taylor und Hayley, sowie eine Enkelin.