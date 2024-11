Ex-Frau in Slowenien getötet: Iraner in Klagenfurt verhaftet

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod seiner Ex-Partnerin am Flughafen von Ljubljana ist am Samstag ein Iraner in seiner Wohnung in Klagenfurt verhaftet worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend in einer Aussendung mitteilte, wurde der 39-Jährige "nach gezielten Fahndungsmaßnahmen" auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen. Er soll die 33-jährige Frau am Donnerstag mit Messerstichen getötet haben. Mit der Iranerin habe er drei minderjährige Kinder.

von APA