Europäischer Automarkt auch im September unter Druck

Der EU-Automarkt hat auch im September an Schwung verloren. Die Pkw-Neuzulassungen gingen im Jahresvergleich um 6,1 Prozent auf 809.163 Autos zurück, wie der europäische Herstellerverband ACEA mitteilte. Österreich stemmte sich mit einem Mini-Plus von 0,3 Prozent auf 19.894 Fahrzeuge gegen den Trend. In den ersten drei Quartalen 2024 ist die EU-Bilanz mit plus 0,6 Prozent auf 7,99 Millionen Autos bisher fast ausgeglichen, hierzulande waren es 4,4 Prozent (191.023 Autos).

von APA