EU will mehr Hochwasser-Hilfe ermöglichen

Die EU-Kommission hat am Montag in Brüssel Änderungen an drei EU-Gesetzen vorgeschlagen, damit EU-Mittel zur Unterstützung des Wiederaufbaus nach Katastrophen rascher fließen können. Die Vorschläge sind laut Kommission eine direkte Reaktion auf die Überschwemmungen in Mittel- und Osteuropa im September. Die Änderungen sollen es den betroffenen Mitgliedstaaten - darunter Österreich - ermöglichen, insgesamt rund 18 Milliarden Euro aus drei EU-Fonds umzuleiten.

von APA