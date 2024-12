EU und Mercosur-Staaten wollen Einigung verkünden

Rund um die mögliche Freihandelszone zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Gipfel in Uruguays Hauptstadt Montevideo am Freitag eine politische Grundsatzeinigung verkünden. Es gehe um die "größte Handels- und Investitionspartnerschaft, die die Welt je gesehen hat". "Kampfbereit" gegen den Freihandelsplan zeigte sich am Freitag der ÖVP-Bauernbund.

von APA