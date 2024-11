EU-Kommission aktualisiert ihre Konjunkturprognose

Die Europäische Kommission stellt am Freitag in Brüssel ihre Herbst-Konjunkturprognose vor. Bei ihrer letzten Schätzung im Mai war die Behörde davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft in der EU etwas besser entwickeln wird als zuvor erwartet. Gerechnet wurde damals für 2024 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent. Fraglich ist, ob die Kommission angesichts der Wachstumsschwäche in Deutschland ihre Einschätzung aus dem Frühjahr beibehalten wird.

von APA