EU-Gipfel zu Stärkung von Europas Wettbewerbsfähigkeit

Wie kann die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union (EU) gestärkt werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Staats- und Regierungschefs des Staatenblocks - darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) - am Freitag bei einem EU-Gipfel in Budapest. "Business as usual ist keine Option mehr", heißt es dazu im Entwurf für die geplante Gipfelerklärung. Wie die entsprechenden Maßnahmen finanziert werden, dürfte aber auch in Zukunft noch für Diskussionen sorgen.

von APA