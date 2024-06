EU-Gipfel soll Topjobs für von der Leyen und Co billigen

Von der Leyen, schon bisher Kommissionspräsidentin, gehört der konservativen EVP (Europäische Volkspartei) an, der portugiesische Ex-Premier Costa ist Sozialdemokrat und die estnische Regierungschefin Kallas eine Liberale.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kritisierte die vorläufige Einigung scharf. Die Abmachung von Konservativen, Sozialisten und Liberalen sei eine "Koalition der Lügen" und eine "Schande", schrieb Orban am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst X (vormals Twitter). Der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört, warf er vor, die Wähler zu täuschen.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) machte vor dem Gipfel seine Unterstützung für von der Leyen klar, die sich mit "offenem Visier" der EU-Wahl als Spitzenkandidatin gestellt habe und unter anderem die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit, die auch Nehammer ein großes Anliegen sei, in den Vordergrund gestellt habe. Insofern sei es für ihn "keine große inhaltliche Herausforderung", sich für sie auszusprechen. Er zeigte sich außerdem zuversichtlich, dass die neue EU-Kommission ihre Arbeit wie geplant am 1. November aufnehmen kann. Aus Sicht Österreichs müssten die Personalfragen rasch geklärt werden, damit die EU nach den erfolgten Wahlen schnell wieder voll handlungsfähig sei.

Nehammer betonte am Donnerstag, er sei über die Parteifamilie der EVP in die Entscheidung involviert gewesen. Es sei wichtig, Italien und die italienische Premierministerin Giorga Meloni (EKR) gut einzubinden. Meloni kritisiert Pläne zur Aufteilung der Spitzenposten in den EU-Institutionen und betont, diese ignorierten die Erfolge der rechten Parteien bei den EU-Parlamentswahlen.

"Das entscheidende ist, dass wir die Diskussionskultur deutlich verbessern", so Nehammer. Konstruktive Kräfte im Europäischen Parlament wie jene von Meloni sollte man "mit auf den Weg nehmen". Kriterien dafür seien, dass man für Europa und Rechtsstaatlichkeit sei und die Solidarität mit der Ukraine unterstütze.

Im EU-Parlament bräuchte von der Leyen für ihre Wiederwahl dann noch eine absolute Mehrheit von mehr als der Hälfte der 720 Abgeordneten. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola äußerte beim Gipfel die Hoffnung, dass das Personalpaket noch am Donnerstagabend geschnürt werde. Dann könnte das neue EU-Parlament am 18. Juli über die EU-Kommissionspräsidentin abstimmen, sagte sie. Bereits am Dienstag ist ein Treffen mit den Fraktionschefs zum EU-Personalpaket anberaumt.

Auch Sicherheitszusagen für die Ukraine, die Lage in Nahost und die EU-Verteidigungspolitik sind Themen des Gipfels. Österreichs Hilfe an die Ukraine sei immer nicht militärisch, betonte Nehammer. Nehammer kündigte vor dem Gipfel außerdem an, bestimmte Prioritäten in der strategischen Agenda der EU verankern zu wollen. "Aus unserer Sicht ist es zentral, dass sich die EU wieder auf die großen gemeinsamen Herausforderungen fokussiert: Restriktive Migrationspolitik und robuster Außengrenzschutz, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa zu verbessern und die Souveränität Europas zu stärken und sich als selbstbewusster Akteur in der Weltwirtschaft und Weltpolitik zu positionieren."

Nehammer kündigte Einwände gemeinsam mit Tschechien und Deutschland gegen gewisse Formulierungen der Gipfelerklärung zu Nahost an. "Der klare Feind heißt Hamas, und die Terrororganisation ist für den Krieg verantwortlich", so Nehammer.

Nach Ansicht des irischen Premiers Simon Harris nutzt die EU dagegen noch nicht alle Hebel, die ihr zur Verfügung stünden, um "eine sofortige Waffenruhe herbeizuführen". Es sei wichtig, dass die Gipfelerklärung die Wichtigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hervor streiche. "Wir sind die Europäische Union, wir sind für den Rechtsstaat, internationale Institutionen, Bilateralismus. Und wir haben ein Gericht, ein internationales Gericht, und bei Gott, wir sollten es anerkennen, wenn es einen Beschluss fasst", sagte Harris.

Im Mai hatte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs einen Haftbefehl wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Israels Regierungschef Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragt. Auch gegen den Anführer der islamistischen Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, und weitere Hamas-Vertreter wurden Haftbefehle beantragt.