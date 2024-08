EU erinnert Musk vor Trump-Interview auf X an Online-Regeln

Vor einem Interview mit dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat die EU X-Chef Elon Musk an die Verpflichtungen des Kurznachrichtendienstes nach dem Gesetz über digitale Dienste (DSA) erinnert. EU-Industriekommissar Thierry Breton verwies am Montag in einem Brief an Musk etwa auf die Sorgfaltspflicht, die in Europa auch für das ehemalige Twitter gelte. Bei einem "vorhersehbaren Anstieg des Risikoprofils" sei eine größere Sorgfalt erforderlich, hieß es.

von APA