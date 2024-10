EU-Agrarminister beraten zu EU-Agrarpolitik und Mercosur

Denn bei der Diskussion zur Handelspolitik kommt auch das umstrittene geplante Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten zur Sprache. Die EU-Kommission will das Freihandelsabkommen abschließen und wird dabei von Ländern wie Deutschland unterstützt. Blockiert wurde das Abkommen bisher aber von Frankreich - und auch Österreich gehört zu den Ländern, die dem Mercosur-Abkommen kritisch gegenüberstehen. Neben Umweltbedenken dürfte in der Politik die erwartete Konkurrenz für die heimische Landwirtschaft hier den Ausschlag geben.

Weitere Themen beim Agrar- und Fischereirat am Montag und Dienstag sind unter anderen die Fangquoten für Fische in der Ostsee, Herausforderungen in der Lebensmittelkette, Handelspolitik sowie Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit.

Die Fischfangquoten spielen für Österreich naturgemäß keine große Rolle, dürften aber für einige Diskussionen sorgen. Die Ostsee (auch Baltische See) sei das am stärksten verschmutzte Meer in Europa, heißt es in einem schriftlichen Briefing des Rates. Anrainerstaaten beklagen zudem eine nicht nachhaltige Fischerei durch Russland.