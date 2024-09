Es ist so weit: Stefan Raab steht vor TV-Comeback

Nach fast einem Jahrzehnt Bildschirmabstinenz steht der deutsche Entertainer Stefan Raab am Samstag vor seinem Fernsehcomeback. Der frühere "TV total"-Moderator, der von vielen Fans immer noch verehrt wird, will am Abend in Düsseldorf bei einem Schaukampf gegen Regina Halmich (47) boxen. RTL überträgt das Event live (20.15 Uhr). Bereits 2001 und 2007 traf der heute 57-Jährige im Ring auf die Ex-Boxweltmeisterin, beide Male verlor Raab. 2001 brach ihm Halmich sogar die Nase.

von APA