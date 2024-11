Dyse sind immer für eine Überraschung gut: Schon bisher hat sich das deutsche Rockduo, bestehend aus Gitarrist Andrej Dietrich und Drummer Jarii van Gohl, wenig um Genregrenzen und Erwartungen gekümmert. Mit der EP "Audiochimaere" wagen sie sich nun in den Hip-Hop vor, was nicht nur kurzweilig und amüsant gelingt. Angesichts des weltweiten Rechtsrucks "wollten wir auch politisch ein Statement setzen", so van Gohl. "Hört es euch an, macht euch auf, nehmt die Botschaft mit."

von APA