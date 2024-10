Erstmals ein Ganzjahresreifen mit "gut" bewertet

Das Magazin Konsument hat wieder Ganzjahresreifen geprüft und dabei hat zum ersten Mal in der Testgeschichte ein Modell mit "gut" abgeschnitten. Insgesamt wurden 16 Modelle der Dimension 205/55 R16 einem Bewährungstest unterzogen. Der "Goodyear Vector 4Season Gen-3" konnte mit einem guten Gesamturteil überzeugen. Er liefere auf nasser und winterlicher Fahrbahn gute Ergebnisse ab, hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Arbeitskammer Oberösterreich (AK OÖ).

von APA