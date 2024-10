Erstes Rossi-Saisontor bei Minnesota-Sieg

Österreichs Eishockey-Stürmer Marco Rossi hat sein erstes Tor in der laufenden NHL-Saison erzielt. Mit den Minnesota Wild gewann der Vorarlberger am Dienstag (Ortszeit) das Gastspiel bei den St. Louis Blues mit 4:1. Rossi stand im vierten Saisonspiel seines Teams fast 17 Minuten auf dem Eis und erzielte im Schlussdrittel den Treffer zum 3:1 (41.). Für Minnesota war es der bisher zweite Sieg im NHL-Grunddurchgang, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

von APA