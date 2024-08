Erstes Gold für ÖOC-Team - 470er-Titel an Vadlau/Mähr

"Wir können es beide noch nicht glauben, es ist so unfassbar. Wir haben gedacht, dass wir eine Medaille holen können, wenn wir gut segeln. Aber dass wir jetzt Olympiasieger sind, ist unbeschreiblich", sagte Steuerfrau Vadlau in einer ersten Reaktion im ORF. "Wir haben brutal vieles trainiert", erzählte Mähr. "Wir haben so viel vorbereitet, die letzten drei Monate waren wir fast täglich am Wasser - wann immer es gegangen ist, auch hier in Marseille. Wir haben versucht, uns in all diesen unterschiedlichen Bedingungen wohlzufühlen und anscheinend ist uns das gut gelungen", sagte der Vorschoter.

Für den heimischen Segelsport bedeutet dies die erste Medaille bei Sommerspielen seit Bronze durch Thomas Zajac/Tanja Frank im Nacra 17 im Jahr 2016 in Rio de Janeiro. Es war der erste Titelgewinn seit 2004 in Athen, als Roman Hagara/Hans Peter Steinacher im Tornado ihr zweites Gold einheimsten. Hagara ist als Leiter der Technologieabteilung im OeSV in Marseille mit dabei. Insgesamt hält der Verband bei nun neun Medaillen im Zeichen der Fünf Ringe.

Vadlau/Mähr bewiesen während der ganzen Regatta nach einem Fehlstart in der ersten Wettfahrt Nervenstärke. Nicht nur am Wasser in Aktion, sondern auch aufgrund der vielen windbedingten Verschiebungen.

Ausgerechnet im Medal Race klappte es zunächst nicht nach Wunsch, Vadlau/Mähr waren an der ersten Boje nur Letzte, hatten sich an der zweiten auf Platz neun vorgearbeitet und wählten im Gegensatz zu den direkten Konkurrenten um die Medaillen zunächst die andere Seite, machten Platz für Platz gut. Bei Markierung drei lag das rot-weiß-rote Duo bereits an der sechsten Stelle und damit auf dem Goldrang. Auch der siebente reichte letztlich noch. "We have gold or not", brüllte Vadlau ungläubig, ehe sie Mähr in die Arme fiel.