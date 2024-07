Erste Sitzung des neuen Unterhauses in London

Das britische Unterhaus ist am Dienstag erstmals seit der Wahl in der vergangenen Woche in seiner neuen Zusammensetzung zusammengekommen. Lindsay Hoyle wurde erneut zum Parlamentspräsidenten ("Speaker of the House of Commons") gewählt. Die Labour Party hatte am Donnerstag einen überragenden Sieg errungen und nimmt nun 411 der 650 Sitze ein. Die bisher regierenden Konservativen sind mit 121 Mandaten größte Oppositionspartei.

von APA