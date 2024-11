Erstmals haben Astronomen eine Nahaufnahme eines Sterns außerhalb unserer Galaxie gemacht. Der sterbende Stern WOH G64 sei 160.000 Lichtjahre entfernt, so die Europäische Südsternwarte (ESO) am Sonntag. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Von der Erde zur Sonne braucht es etwas mehr als 8 Minuten. WOH G64 ist ein Roter Riese, ein aufgeblähter, sterbender, etwa 2.000mal größerer Stern als die Sonne, der ständig Gas und Staub ins All ausstößt.

von APA