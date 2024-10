Erste Migranten in Italiens Flüchtlingszentrum in Albanien

Das italienische Marineschiff Libra ist am Mittwoch in Albanien eingetroffen. An Bord befanden sich 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch, die in das von Italien errichtete Flüchtlingszentrum gebracht werden sollen. Die Männer hatten sich zuvor auf den Weg über das zentrale Mittelmeer nach Europa gemacht. Sie wurden am Sonntagabend von den italienischen Behörden auf offener See aufgegriffen.

von APA