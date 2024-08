Erste Liga-Niederlage für Rapid - Austria besiegt LASK

Der SK Rapid hat am Sonntag in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Hütteldorfer mussten sich bei Blau-Weiß Linz klar mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Die Wiener Austria bezwang den LASK daheim 2:1 (1:1) und zog als neuer Vierter am punktegleichen Stadtrivalen vorbei. Der LASK dagegen ist nach seiner dritten Liga-Niederlage in Folge nur Zehnter. Der WAC besiegte Aufsteiger GAK mit 4:2 (1:0).

von APA