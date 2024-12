Erste Entscheidung über Zukunft der insolventen KTM erwartet

Im Landesgericht Ried steht heute, Freitag, eine erste Entscheidung über die Zukunft der insolventen KTM an. Am Vormittag finden die Berichtstagsatzungen zur KTM AG und ihren zwei Töchtern KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH statt. Es wird ein riesiger Gläubiger-Andrang erwartet. Sanierungsverwalter Peter Vogl hatte vor zwei Wochen durchklingen lassen, dass er eine Fortführung erwarte. Ob das immer noch so ist, wird sich im Laufe des Tages zeigen.

von APA