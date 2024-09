Erneutes Paralympics-Silber in Paris für Handbiker Frühwirth

Thomas Frühwirth hat bei den Paralympischen Spielen in Paris seine zweite Silbermedaille gewonnen. Der Steirer wurde am Donnerstag im Rad-Straßenrennen über 56,8 km in der Handbike-Klasse H4 Zweiter und musste sich wie am Vortag im Zeitfahren nur dem Niederländer Jetze Plat geschlagen geben. "Es hätte nicht besser laufen können. Ich glaube, ich habe abgeliefert", sagte Frühwirth, der Österreich damit die vierte Medaille bei diesen Paralympics bescherte.

von APA