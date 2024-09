Ermittlungen nach tödlicher Messerattacke von Rotterdam

Bei einer Messerattacke im Zentrum von Rotterdam ist ein Mann getötet worden, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat seien derzeit noch "unklar", erklärte eine Polizeisprecherin mit Blick auf den Angriff am Donnerstagabend in der niederländischen Hafenstadt. Ein 32-jähriger Mann aus Rotterdam wurde demnach bei dem Angriff getötet, ein 33-jähriger Schweizer schwer verletzt. Hinsichtlich des Motivs ermittelten die Beamten in alle Richtungen, hieß es.

von APA