Ermittlungen nach Fenstersturz eines Kleinkindes in NÖ

Nach dem tödlichen Fenstersturz eines Kindes am Samstag in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) waren die Ermittlungen am Montag weiter im Laufen. Das Schlafzimmerfenster dürfte laut Polizei offen gewesen sein, der 19 Monate alte Bub fiel aus dem dritten Stock des Mehrparteienhauses. Das Kind wurde ins AKH Wien geflogen, wo es verstarb. Die Eltern hatten sich zum Unfallzeitpunkt in der Wohnung befunden. Sie wurden noch nicht einvernommen, hieß es von der Polizei auf Anfrage.

von APA