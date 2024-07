Ermittlungen nach Explosion in Reihenhaus gehen weiter

Einsatzkräfte hatten einen 17-Jährigen tot aus einem ebenfalls stark beschädigten Nachbarhaus geborgen. Entgegen der Erwartungen der Behörden gab es keine weiteren Opfer. "Wir werden heute weiter Ursachenforschung betreiben", sagte der Sprecher. Mit der Aufgabe seien unter anderem Experten des Landeskriminalamtes betraut.

Der Schadenssumme dürfte in die Millionen gehen. "Wir haben ein Schadensausmaß, das sich nicht beziffern lässt, sich aber garantiert siebenstellig bewegen wird", sagte der Sprecher. Häuser im Umkreis von 300 bis 400 Metern seien betroffen. Trümmer seien in Nachbargärten geflogen. Dass niemand getroffen wurde, habe möglicherweise auch daran gelegen, dass zum Ferienstart manche schon auf dem Weg in den Urlaub waren. Mehrere Anwohner mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen und wurden in Behelfswohnungen untergebracht.

Zwei Rettungskräfte mussten im Zuge des Einsatzes laut Polizei mit Kreislaufbeschwerden behandelt werden, vermutlich wegen der Hitze, ihren gehe es aber wieder gut.