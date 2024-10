Ermittlungen im Umfeld nach Tod in Wiener Stiegenhaus

Nach dem Tod eines Mannes in einem Stiegenhaus in Wien-Leopoldstadt durch eine Stichverletzung Samstagfrüh sind die Ermittlungen auch am Sonntag auf Hochtouren gelaufen. Auf der Suche nach dem Täter gibt es Erhebungen im Umfeld des Opfers, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Nachfrage. Der 43-Jährige war griechischer Staatsbürger und ist in Georgien geboren. In dem Haus in der Taborstraße, wo er verblutet ist, war der Mann nicht gemeldet, wurde festgestellt.

von APA