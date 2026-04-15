ABO

Ermittlungen gegen Katy Perry in Australien

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©Getty Images North America, APA, JASON KEMPIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Nach Vorwürfen der Schauspielerin Ruby Rose ermitteln die australischen Behörden gegen US-Popstar Katy Perry wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs. Es gehe um einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff im Jahr 2010 in der australischen Metropole Melbourne, teilte die Polizei des Bundesstaates Victoria am Mittwoch mit. Die Polizei erklärte, wegen der laufenden Ermittlungen sei es "unangemessen", Details zu dem Fall zu nennen.

von

Perry wies die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" zurück. "Die von Ruby Rose in den sozialen Medien verbreiteten Anschuldigungen sind nicht nur rundweg falsch, es sind gefährliche rücksichtslose Lügen", hieß es darin. Zudem wurde in der Erklärung hervorgehoben, dass Rose immer wieder "in den sozialen Medien ernste Anschuldigungen gegen diverse Personen erhebt - Anschuldigungen, die wiederholt von den Genannten zurückgewiesen wurden". Dieses wiederkehrende Verhalten der australischen Schauspielerin, die insbesondere durch die Gefängnis-Serie "Orange is the New Black" bekannt ist, sei "gut dokumentiert".

Perry wurde mit Hits wie "I Kissed a Girl", "Hot n Cold" und "Roar" zum Star. Zuletzt war sie wegen ihrer Beziehung zu dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau in den Schlagzeilen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Blick auf die Mondstaton Cradle - und Mutter Erde
Technik
"Pragmata": Sci-Fi-Game setzt auf Mond und Menschlichkeit
Kurz vorm Servieren kommt noch einen Schuss Olivenöl über das Risotto
Gesundheit
Mit Krunos Scampi-Risotto wie am Meer fühlen? So geht's
Nach zehn Tagen schmeckt der eingelegte Feta frischer
Gesundheit
So bleibt angebrochener Feta länger frisch
Sanfte Bewegungen wie Nordic Walking eignen sich gut bei Kniearthrose
Gesundheit
Sport mit Kniearthrose: Es ist mehr möglich als viele denken
Die Stangen des Rhabarbers sollten vorsichtig herausgedreht werden
Gesundheit
Drehen statt schneiden: Tipps für die Rhabarber-Ernte
Jetzt gibt es Gruppenlabels für mehr Übersicht
Technik
Signal-Messenger erlaubt 75 Call-Teilnehmer
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER