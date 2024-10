Erler/Miedler holen zweiten Wien-Titel und trennen sich

Für den Titel holten der Tiroler, der am Sonntag seinen 27. Geburtstag feierte, und der Niederösterreicher nicht nur 500 ATP-Zähler, sondern durften sich auch über einen Siegerscheck in Höhe von 151.740 Euro freuen.

"Unglaublich unser zweiter Titel in Wien, unser siebenter gemeinsamer Titel. Wer hätte das gedacht? Im ersten Match waren wir schon mehr oder weniger weg, gestern zwei Matchbälle abgewehrt", stellte Erler mit dem Pokal vor sich beim Pressegespräch fest.

"Wir haben heute wieder alles rausgeholt, was die Lungen hergegeben haben", meinte Miedler schon zu den Fans in der Halle. "Auch danke an dich, Alex. Es war eine unglaubliche Reise, die Gerüchte gehen ja schon herum. Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, wir haben gesagt, nach unserem letzten Match wird es offiziell: Das war unser letztes gemeinsames Match. Danke, dass es vor euch sein hat dürfen, danke, dass wir mit dem Titel abschließen haben dürfen."

Der Coach der beiden Wien-Sieger, Julian Knowle, sah das Aus im Servus-TV-Interview freilich mit einem weinenden Auge. "Das war ihre Entscheidung, sie werden ihre Gründe dafür haben. Ich habe mit ihnen dieses Jahr angefangen." Der Ex-US-Open-Doppelsieger hätte dem Duo "in drei bis fünf Jahren" zugetraut, etwas Großes zu gewinnen. "Mir persönlich tut es sehr, sehr leid, ich wünsche beiden alles Gute. Vielleicht ist doch noch nicht das letzte Wort gesprochen."

Das Finale hatte nicht nach dem Geschmack der 9.800 Fans begonnen. Erler/Miedler hatten schon mit 4:3,40:15 geführt. "Dann verlieren wir den Satz, aber im zweiten haben wir das Doppelbreak gemacht. Ein Match-Tiebreak mit 10:1 haben wir noch nie geschafft. Die Stimmung war Wahnsinn, dass wir es wieder geschafft haben, ist unglaublich", sagte Erler.

Über die genauen Gründe, warum sich das Duo mit je zwei Turniersiegen in Kitzbühel und Wien trennt, wollte man sich nicht äußern. Die Entscheidung sei jedenfalls zwei Wochen vor Antwerpen gefallen. "Luci und ich spielen im Februar wieder Davis Cup gemeinsam. Man weiß ja nie, was sein wird. Wenn wir beide mit unseren Partnern nichts gewinnen, haben wir gesagt, dass man jederzeit offen ist", erklärte Erler.

"Wir spielen einfach gerne daheim, uns taugt es auf den großen Courts mit den Fans im Rücken", versuchte Miedler einer Erklärung, warum es auch in Österreich so gut gelaufen ist. "Unser Sommer war nicht so top. Es ist wie mit den Frauen, irgendwann trennt man sich einfach, aber es kann sein, dass man irgendwann wieder zusammenfindet", erklärte Erler.

Erler wird ab sofort und auch 2025 mit dem Deutschen Andreas Mies spielen, mit dem er auch in Kitzbühel (Miedler war verletzt, Anm.) angetreten war und den Titel geholt hat. Miedler spielt noch ein Turnier mit Robin Haase. "Ich habe noch keinen Plan", sagte Miedler, der noch einen Partner für das nächste Jahr sucht. Mit zwei Titeln en suite und einem Sprung auf Platz 46 im ATP-Doppelranking dürfte die Suche allerdings leichter werden.