Erdrutsch: Bereits Hunderte aus Schweizer Tal geflogen

BEST QUALITY AVAILABLE --- Im Saastal fanden am Samstag, 7. September 2024, bis um 18 Uhr Evakuierungsfluege statt. Am Montag soll eine naechste Flugbruecke eingerichtet werden. Die Luftbruecke war am Freitag eingerichtet worden, nachdem nach einem Erdrutsch am Freitag rund 2200 Touristinnen und Touristen in Saas-Fee und Umgebung gestrandet waren. Am Samstagvormittag flog die Air Zermatt weitere 320 Personen von Saas-Fee aus nach Stalden. Am Freitag waren bereits 250 Personen mit dem Helikopter ausgeflogen worden. (KEYSTONE/Alain D. Boillat)