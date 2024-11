Die ADX Vie GmbH bereitet nach dem Gasfund im März bei Probebohrungen in Molln (Bezirk Kirchdorf) nahe des Nationalparks Kalkalpen nun weitere Tests vor, da die zuständige Naturschutzbehörde am Freitag grünes Licht gab. Bei dem Fund handle es sich ersten Analysen zufolge um leichtes Erdöl, nicht um Erdgas wie ursprünglich angenommen, berichtete das Unternehmen in einer Presseaussendung am Mittwoch.

von APA