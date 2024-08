Enormer Sachschaden nach Großbrand im Pongau

Der Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens hat in der Nacht auf Samstag in Forstau (Pongau) rund 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Salzburg und der Steiermark auf Trab gehalten. Ein Stall sowie ein Nebengebäude brannten lichterloh. Durch die enorme Hitzeentwicklung fing auch der Dachstuhl des nebenstehenden Wohngebäudes Feuer. Dieses konnte aber noch rechtzeitig gerettet werden, teilten Polizei und Feuerwehr in Presseaussendungen mit.

von APA