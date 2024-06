England entgeht dank Last-Minute-Tor Achtelfinale-Aus

England hat in letzter Minute das Aus im Achtelfinale der Fußball-EM abgewendet. Die "Three Lions" machten am Sonntag in Gelsenkirchen gegen die Slowakei in der fünften Minute der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand wett und schafften schließlich mit 2:1 nach Verlängerung (1:1,0:1) den Aufstieg. Zwei Superstars hievten England ins Viertelfinale, in dem es am Samstag (18.00 Uhr) in Düsseldorf gegen die Schweiz geht.

von APA