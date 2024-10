Durch das Auslaufen staatlicher Hilfen und Steuererleichterungen sind die durchschnittlichen Strompreise, die Haushalte in der Europäischen Union (EU) zahlen, im ersten Halbjahr 2024 leicht gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag veröffentlicht hat. In Österreich sind die Strompreise gesunken, aber auch hierzulande gehen die Nettokosten schneller zurück als die Bruttopreise inklusive Steuern.

von APA