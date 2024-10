Eminem unterstützt Harris: Wird Freiheiten schützen

US-Rapper Eminem hat sich im Wahlkampf ums Weiße Haus auf die Seite der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gestellt. Niemand wolle einer Zukunft, in der Menschen Konsequenzen fürchten müssten, wenn sie ihre Meinung aussprechen, sagte Eminem auf einem Wahlkampf-Event in seiner Heimatstadt Detroit. Harris stehe für eine Zukunft, in der diese und andere Freiheiten geschützt würden.

von APA