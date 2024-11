Elf Tote nach israelischem Angriff im Zentrum Beiruts

Libanesische Sicherheitskreise berichteten, dass der Angriff einem Hisbollah-Funktionär gegolten habe. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Augenzeugen berichteten, dass die schweren Explosionen die ganze Stadt erschüttert hätten. Es habe massive Schäden gegeben. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Der Angriff ereignete sich demnach gegen 4.00 Uhr früh (Ortszeit). Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur wurde bei dem Angriff ein achtstöckiges Gebäude komplett zerstört.

Das israelische Militär hatte zuvor keine Evakuierungsaufforderung an die Bewohner der getroffenen Gegend gerichtet. Das Wohnviertel liegt nicht weit entfernt vom Parlament und dem Regierungspalast Grand Serail.

Israels Luftwaffe greift seit Freitag in mehreren Wellen immer wieder in den südlichen Vororten Beiruts an. Auch am Morgen gab es dort nach Angaben von Augenzeugen bereits mehrere Angriffe. Zuvor veröffentlichte das israelische Militär Evakuierungsaufrufe. Die Armee sprach von Angriffen auf Waffenlager und "terroristischer Infrastruktur" der Hisbollah.

Viele der Bewohner aus denen als Dahiya bekannten Vororten sind bereits geflohen. Dahiya gilt als Hochburg der Hisbollah.

Die israelischen Streitkräfte greifen immer wieder Ziele im Libanon an. Die proiranische Schiiten-Miliz Hisbollah feuert ihrerseits täglich Dutzende Raketen auf Israel. Insgesamt wurden im Libanon seit Beginn der Gefechte vor über einem Jahr zwischen Israel und der Hisbollah vor über einem Jahr nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 3.645 Menschen getötet. Die Zählung unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern der proiranischen Hisbollah-Miliz.