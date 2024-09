Elbbrücke in Dresden teilweise eingestürzt

Im ostdeutschen Dresden ist in der Nacht auf Mittwoch ein Teil der Carolabrücke in die Elbe gestürzt. Der Einsturz betreffe den Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in der Früh mit. Die Feuerwehr geht von einer akuten Einsturzgefahr aus. Ein Sprecher der Feuerwehr rief die Menschen auf, der Brücke möglichst fernzubleiben. "Es besteht Lebensgefahr" auf der Brücke und an der Brücke, hieß es.

von APA