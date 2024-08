Eisbären töteten einen Arbeiter im Nordosten Kanadas

Bei einer entlegenen Radaranlage im Nordosten Kanadas haben zwei Eisbären einen Arbeiter angegriffen und getötet. "Ein Angriff von zwei Eisbären hat zum Verlust eines unserer geschätzten Angestellten geführt", teilte der Betreiber der Überwachungsstation, das Logistikunternehmen Nasittuq, am Freitag (Ortszeit) mit. Der Angriff auf der Insel Brevoort in dem an Grönland angrenzenden Nunavat-Territorium ereignete sich demnach bereits am Donnerstag.

von APA