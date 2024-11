Fast ein Drittel aller Frauen in der EU ist zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit bereits Opfer von Gewalt geworden oder damit bedroht worden: Dies zeigt die anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Montag in Brüssel präsentierte EU-Umfrage zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Auch 35,7 Prozent der Österreicherinnen haben laut der Umfrage körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen oder wurden damit bedroht.

von APA