Königin Camilla (77) ist für ihren Einsatz für die Literatur mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden. Die Universität in London würdigte am Mittwochabend ihr langjähriges Engagement fürs Lesen und für die Literatur. Verliehen wurde ihr die Auszeichnung von ihrer Schwägerin Prinzessin Anne (74), die seit Langem Kanzlerin der University of London ist, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

von APA