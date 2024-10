Ehefrau in Wien totgeprügelt: Verdächtiger in U-Haft

Ein 66-Jähriger, der seine Ehefrau vergangenen Freitag in Wien-Hernals totgeprügelt haben soll, schweigt weiterhin gegenüber den Behörden. Bereits am Samstag wurde über ihn die U-Haft verhängt. Begründet wurde dies mit Flucht- und Tatbegehungsgefahr, sagte Christina Salzborn, Sprecherin des Wiener Landesgerichts, am Montag auf APA-Anfrage. Der Mann hatte bereits bei den polizeilichen Einvernahmen die Aussage verweigert und nun auch bei der Justiz "keine Angaben gemacht".

von APA