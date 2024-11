Kommende Woche dürfte der Andrang im Wiener Straflandesgericht groß werden. Am Mittwoch und Freitag wird sich der Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott erstmals auf der Anklagebank einfinden müssen. Inkriminiert ist der Vorwurf des Amtsmissbrauchs - und damit nur ein Randaspekt der Spionage-Anschuldigungen gegen ihn. Dennoch ist es Otts erster öffentlicher Auftritt, seit er im März in U-Haft genommen und später wieder enthaftet wurde. In der Spionagecausa wird weiter ermittelt.

von APA