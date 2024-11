Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy nimmt eine weitere ikonische Rolle in Angriff. In einem geplanten Biopic über den US-Funk-Pionier George Clinton will der 63-Jährige die Hauptrolle spielen, wie das Branchenblatt "Variety" berichtet. Regie führt Oscar-Preisträger Bill Condon (69), der Murphy 2006 bereits für das Filmmusical "Dreamgirls" vor die Kamera holte. Die Verfilmung basiert auf den Memoiren des heute 83 Jahre alten Musikers, der als "Vater des Funk" gefeiert wird.

von APA