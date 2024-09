Ed Sheeran überraschte Joggerin mit Ständchen

Der britische Popstar Ed Sheeran hat eine junge Frau in London mit einem Ständchen überrascht. In einem Video des BBC-Frühstücksfernsehens auf X ist zu sehen, wie der 33-Jährige mit seiner Gitarre in einem Boot sitzt und einen Kanal entlangfährt. Als er eine Joggerin entdeckt, ruft er: "Hallo, irgendwelche Wünsche?" Die junge Frau ruft zurück: "Könntest du, hmmm, "Tenerife Sea"?" Sheeran antwortet nur: "Yeah" und legt los. Die Frau zückt ihr Handy und filmt mit.

von APA