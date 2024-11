Ihr Podcast "Mord auf Ex" verzeichnet monatlich rund 5 Millionen Downloads, nun sind die beiden 30-jährigen Deutschen Leonie Bartsch und Linn Schütze damit auf großer Tournee und gastieren in der Stadthalle Wien. Mit der APA sprachen sie über ihren Antrieb, seit fünf Jahren True-Crime-Geschichten zu erzählen, die Herausforderung, 10.000 Livezuschauer nicht zu langweilen und den Anspruch, auch Licht in ganz aktuelle Fälle zu bringen.

von APA