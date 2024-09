Dutzende Menschen bei religiösem Fest in Indien ertrunken

Bei einem religiösen Fest in Indien sind Behördenangaben zufolge mindestens 46 Menschen ertrunken. Unter den Toten seien 37 Kinder, sagte ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde des ostindischen Bundesstaates Bihar am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Menschen ertranken demnach, als sie während eines Hindu-Festivals rituelle Bäder in Flüssen und anderen Gewässern nahmen, die nach Unwettern in der Region mehr Wasser führten als sonst.

von APA