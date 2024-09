Dutzende Geschoße aus dem Libanon auf Israel abgefeuert

Aus dem Libanon sind nach Angaben der israelischen Armee auch am frühen Sonntagmorgen Dutzende Geschoße auf Israel abgefeuert worden. Nach dem Ertönen der Sirenen seien in zahlreichen Gebieten im Norden Israels etwa 85 Geschoße identifiziert worden, teilte die Armee in der Früh mit. Einige seien abgefangen worden, in einzelnen Gebieten seien welche niedergegangen. Die israelischen Feuerwehr- und Rettungsdienste seien derzeit im Einsatz, um zahlreiche Brände zu löschen.

von APA