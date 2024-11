Die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa (29) hat ein Konzert in der indonesischen Hauptstadt Jakarta wegen Sicherheitsmängeln an der Bühne abgesagt. Es breche ihr das Herz, schrieb die 29-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie sei bereits in Indonesien für den am Samstag geplanten Auftritt, aber die Bühne sei als nicht sicher bewertet worden.

von APA